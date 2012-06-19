《外汇专栏》希腊大选后欧元/美元恐将重拾跌势

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 石冠兰

路透伦敦6月18日电---很难把周日希腊大选结果当作欧元的强心针.欧元兑美元下行趋势看来无可避免.

可以说欧元EUR=应该至少会跌向上周1.2450左右水平.

希腊大选结果带来的宽慰情绪是短暂的.欧元在亚洲交易时段触及一个月高位1.2748美元,但很快回吐升幅,因欧元区二线国家政府公债收益率(殖利率)上涨.

6月19-20日美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议可能暗示进一步放宽货币政策,只有这个可能性成为欧元潜在卖家住手的理由.美国放宽货币政策可能令美元承压.

但欧元卖家可能没有办法好整以暇,静候美联储周三公布政策决议.

希腊大选结果可能带来某种形式支持援助方案的政府,由中间偏右的新民主党主导、由泛希腊社会主义运动党(泛希社运,PASOK)为辅,但在得票率仅42%的情形下,很难说取得了压倒性胜利.

实际上,如果不是希腊将额外50个国会席位分配给第一大党,那么这两个党派在300个议席中也无法取得微弱多数.

德国政府官员周一表示,此前德国外交部长有关给予希腊更多时间的言论,并不代表德国政府已一致达成的立场.[ID:nSB1616348]

债市周一向更广泛的欧元区二线国家释出首个看坏信号,表明对西班牙经济窘境的忧虑.

西班牙央行数据显示西班牙银行业4月坏账占未偿付贷款总量的8.72%,为八年来最高,10年期西班牙公债ES10YT=TWEB收益率升至7.14%.

希腊、爱尔兰和葡萄牙在其10年期公债收益率超过7%之后,都被迫很快寻求国际援助.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB升15个基点至6.08%.

欧元区核心国数据亦未能令人宽慰.

周四荷兰零售数据较上年同期大跌8.7%.

**贸易风**

即便是欧元区经济巨擎德国,也从欧元区危机中感到一丝凉意.

德国4月进口录得两年最快下滑速度,出口亦下降.

出口下滑可能描绘了更为广泛的图景.

欧元区可以说仍需要欧元走低来支撑出口欧元区外部市场的潜力.

如果经商者的确认为在欧元区政治经济背景下欧元有理由走软,那么那些卖家算是在帮欧元区的忙了.

抛售欧元至1.2450或下方,可能是一项善行,也有可能是一笔赚钱的交易.(完)