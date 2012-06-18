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亚洲 | 2012年 6月 19日 星期二 07:15 BJT

〔G20会议〕金砖国家将提高对IMF注资,研究货币互换安排

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月18日电---金砖五国周一称,同意对国际货币基金组织(IMF)增加注资,并将研究货币互换,作为促进全球金融稳定的举措之一.

巴西、俄罗斯、印度、中国和南非领导人在墨西哥洛斯卡沃斯举行的G20峰会期间举行会晤,并发表声明称,"同意提高各自对IMF的资金贡献".

金砖国家没有具体说明注资规模,但强调这些资金是有条件提供,要与如何使用,以及提高发展中国家话语权的条件挂钩.

声明称:"这份共识是在现有资源...明显消耗后方可动用新资源的谅解基础上达成的."

"提供这些新资金,是预期2010年达成的所有改革协议都将得到及时充分的执行,包括投票权和注资配额等方面的全面改革."

金砖国家声明称,五国领导人"讨论了彼此间货币互换安排和储备池的问题".这也表明主要新兴经济体寻求在全球金融体系具有更大影响力,并促进对欧元和美元之外货币的更广泛使用.

声明还称,已指示金砖国家财长和央行总裁研究互换和资金池安排,以及相关内部法律问题,并在明年南非举行的金砖国家峰会上向首脑们汇报结果.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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