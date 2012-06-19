美国与加拿大经济指标预测--6月19日-6月26日****

****澳新经济指标预测--3月1日-3月8日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% -0.5% GDP(较上年同期) +1.9% +1.8% 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.1
路透6月19日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月18日当周--------------------------------
6月19日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月16日当周 -- -0.7%
1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 72.0 71.7
建筑许可年率(万户) 72.8 72.3
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 4月 +0.2% +0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月16日当周 -- +2.0%
-- 美国联邦储备理事会(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的会议
6月20日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 6月15日当周 -- 949.4
再融资指数 -- 5,334.3
1630 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25%
6月21日(四)
1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.3% +0.4%
扣除汽车后的零售销售(较前月) +0.3% +0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月16日当周 38.0 38.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.2
续领失业金人数(万人) 6月9日当周 327.5 327.8
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月 53.0 54.0
1400 美国领先指标 5月 +0.1% -0.1%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 4月 -- +1.8%
(较上年同期) -- +2.7%
1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 457 462
成屋销售变动率 -1.1% +3.4%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 0.0 负5.8
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 5月 -- 1.10
6月22日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +1.5% +2.0%
加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
1430 美国ECRI一周领先指标 6月15日当周 -- 121.9
----------------------------------6月25日当周--------------------------------
6月25日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 5月 -- 正0.11
1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 34.5 34.3
6月26日(二)
-- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- --
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月15日当周 -- --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月15日当周 -- --
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 3月 -2.5% -2.6%
经季节调整房价指数(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% 持平
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 6月 64.0 64.9
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 正4
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 6月 -- 10.1(完)
--编译 洪曦;审校 郑茵
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% -0.5% GDP(较上年同期) +1.9% +1.8% 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.1
路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
路透2月28日 - 美国股市周二下滑，道琼工业指数结束12日连创收盘新高的态势，投资者等待美国总统特朗普的国会演说。另外，Target公布令人失望的盈利预估，拖累零售股下挫。