版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 07:25 BJT

《汇市简讯》英镑/美元200日均线是关键阻力位,欧元可能引领亚洲时段

2312GMT * 受到欧元/英镑及美元在海外市场走强的打压 * 英镑/美元整理周五的涨幅,开低0.35% * 日线动量指标偏多,小时指标中性 * 海外低点1.5637和200日均线1.5751分别是初步支撑位/阻力位 * 预计欧元将在亚洲时段引领走势 --编译 张涛; 审校 郑茵

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐