《美债周二展望》关注美联储会议,寻找推出新一轮刺激举措的迹象

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约6月18日电---美国公债价格周一多数走低,长期公债在震荡且淡静交投中上扬,因投资者摆脱希腊大选结果影响,静待美国联邦储备理事会(FED,美联储)本周将举行的政策会议,以寻找是否会再推新一轮刺激举措的迹象.

30年期公债上扬,此类公债将是新一轮购债行动的受益者之一.

在隔夜市场交易中,美国公债与德债价格一同回落,因在希腊周日大选中,支持救助计划的政党获胜,缓解了对该国短期内退出欧元区的担忧.

之后,西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB攀升至7%之上的欧元面市以来高位,逆转了诸如股市等较高风险资产的涨势,对避险美债的需求再现,公债跌幅受限.

"隔夜最大的事件希腊大选结束后,美国公债价格走低,因市场预期支持撙节举措的政党获胜可能扶助缓解欧洲的问题,"Stone & McCarthy Research Associates的市场分析师John Canavan表示.

"但当欧洲市场开市后,市场明显意识到显然不是那么回事,因此公债收复稍早的多数失地,且之后走势有些缺乏方向,"他说.

欧元周一走软,因对希腊支持救助计划的政党在周日大选中获胜的最初乐观情绪被对欧元区债务危机忧虑所取代.

西班牙和意大利公债收益率攀升引发对英债,德债和美国公债的避险买盘.

"大选并未改变什么,"芝加哥DRW Trading的市场策略师Lou Brien表示.

"我们获得了被认为是最佳的大选结果,较其他政党更愿意保持现状的政党获胜,然而,欧元或股市并没有大幅上扬,"他说.

午盘前,多数中期公债价格转升为跌,受累于股市上扬而出现的一波抛售,股市涨幅虽然不大,但升至了平盘之上.交易商称,市场缺乏明显的推动因素,在尾盘的交易中,道指走低,而标普500指数则坚守在平盘之上.

据称,公债市场流动性减少令价格波动被放大,许多投资者对在美联储周二开始的,为期两天的政策会议前建立新头寸犹豫不决.

"有报告称美联储卖出中期公债买入长债,"孟菲斯FTN Financial的利率策略师Jim Vogel表示.

30年期公债US10YT=RR价格盘中在平盘上下游走,尾盘上扬10/32,收益率报2.67%.

指标10年期公债US10YT=RR价格尾盘回落3/32,收益率报1.58%.希腊选举结果揭晓后,盘中一度升至1.65%的高位.

**关注美联储是否延长卖短买长操作**

希腊大选结束后,投资者期待将于周二发布的20国集团(G20)声明,以及将于周二开始举行,周三结束的美联储政策会议.

投资者预计,美联储将在周三会议结束时暗示将再推一轮购债行动以刺激不断放缓的经济.

"鉴于部分美联储官员的讲话,经济数据以及与欧洲相关的风险,我们认为美联储延长其卖短买长操作的可能性很高,"Canavan表示.

卖短买长操作按计划将在6月底结束.

法国兴业银行驻纽约的美国利率策略部主管Fidelio Tata表示,他认为美联储在宣布任何新一轮购债计划时,将努力保持尽可能多的灵活性,其中包括宣布一项短至三个月的计划,或将诸如抵押贷款支持证券(MBS)和其他债券等资产包括在内.

他补充说,许多投资者可能仍将离场观望,直至对美联储的策略有更加明确的认识.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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