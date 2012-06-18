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市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 07:47 BJT

《汇市简讯》美元/坡元受到良好支撑,但欧元/坡元卖盘限制涨幅

2338GMT * 美元/坡元料测试隔夜高点1.2736,因西班牙公债收益率大涨 * 在突破200日均线1.2720之后买盘旺盛,但欧元/坡元卖盘限制其涨幅 * 若突破1.2740,将为重新测试6月14日高点1.2840铺平道路 * 美元/坡元纽约时段收报1.2698,之前隔夜交投于1.2693-1.2736 --编译 张涛; 审校 戴素萍

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