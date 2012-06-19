独家：网络银行盗窃软件日益复杂

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山6月18日电---研究者称，盗取银行账户存款最常见、最危险的两种软件已被升级，黑客无需操控，就可自动将钱转出。
日本网络安全公司趋势科技（Trend Micro）(4704.T)调查人员称，SpyEye和Zeus两种程式的最新变种已一次性从一个账户盗走1.3万欧元，而且程式正处于初步应用阶段。
趋势科技副总裁凯勒曼（Tom Kellerman）告诉路透，其公司研究人员已发现，德国、英国和意大利多家金融机构遭新软件攻击。这很令人担忧，因为欧洲的银行防范技术普遍优于美国，凯勒曼称，新程式跨越大西洋在所难免。
新代码或导致账户失窃金额大幅增加，并促使银行和犯罪集团之间多年来的“军备竞赛”升级。这些犯罪集团时常位于东欧。
凯勒曼说，这将造成巨大影响，尤其适逢美国人开始用手机支付之时，“这种攻击工具将带来银行盗窃的新时代”。
用户登录银行或其它敏感网站时，新程式利用网页植入技术，生成新的进入页面，除了要求受害用户提供银行账户和密码，还要求其提供ATM卡号。用户输入的内容随即被黑客获取，稍后用于登陆和转账到同伙账户。（完）
--编译：黎黎 发稿：程芳
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升，交易商称，跟随豆油升势。后者受美国对以大豆为原料的生物燃料的需求增加的前景提振。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨， 交易商说，因基金买盘和市场认为美国调整再生能源政策，将可能提振以 玉米为原料的乙醇需求。 指标CBOT-5月玉米期货 收升5-1/2美分，报每蒲式耳3.73-3/4美 元，此前升至2月16日来最高3.86-1/4美元。 消息人士称，美国总统特朗普计划调整美国生物燃料计划，以放松炼 油厂的监管，对乙醇和生物燃料生产提供新的支持。 在白宫声明称没有针对乙醇的行政令后，玉米市场缩减涨幅。 近月CBOT玉米期货在2月上涨7美分，或1.9%。 CME Group表示，在3月合约首个交割通知日，没有合约交割，和市场 预期一致。 今日CBOT玉米期货成交量预计为594,706口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)