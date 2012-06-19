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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 08:30 BJT

〔G20会议〕中国对IMF的贡献将根据需求、全球经济形势和投票权而定

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月18日电--中国央行一位高级官员周一表示,中国对国际货币基金组织(IMF)的贡献将根据IMF对新资源的需求、全球经济形势及中国在IMF的投票权而定.

何建雄重申到,北京要求IMF成员国继续推进2010年达成的计划,给予新兴经济体在IMF更大的投票权.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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