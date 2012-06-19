《汇市简讯》欧元/澳元在下跌0.86%后遇到少量获利了结

2354GMT * 大型中长期投资者抛盘打压欧元/澳元跌破关键费波纳奇支撑位1.2470 * 亚洲早盘因获利回吐而走高,目前阻力位在1.2470 * 在1.2255之前,将不会遇到新的强支撑位(完) --编译 张涛; 审校 张荻