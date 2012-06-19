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市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 08:14 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走低,日圆交叉盘再度面临卖压

2358GMT * 日圆再度受到青睐,日圆/欧元尤其受到追捧 * 美元/日圆因此被拖低,欧元/日圆因西班牙疑虑而下挫 * 伦敦与纽约时段美元/日圆料跌至78.86 * 下档方面,78.50以下有停止单,但今日亚洲时段可能难以触发 * 上档方面,79.50以下仍有大量卖兴 * 79.50上方,79.95和80.00有停止单,80.35上方更多(完) --编译 张涛; 审校 戴素萍

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