〔路透调查〕欧洲央行推出新一轮三年期贷款的机率在上升--交易员

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透班加罗尔6月18日电---路透调查周一显示,在欧洲央行是否会推出针对银行的新一轮廉价三年期贷款问题上,欧元货币市场交易员现在基本打成了平手.
25位受访交易员中,有13位认为欧洲央行将在未来六个月内推出第三轮三年期贷款.5月份调查中该人数为25位中的10位.
不过在4月份的调查中,受访的26位交易员中没有一个人认为央行会再度推出三年期贷款操作.
欧债危机没有任何缓和迹象,西班牙公债收益率周一触及欧元诞生以来高位,意大利公债收益率亦跳升,因希腊大选结果引发的最初热情,让位于市场对欧元区仍面临的巨大问题的悲观情绪.
欧洲央行分别在去年12月和今年2月共向货币市场注入逾1万亿欧元(1.26万亿美元),第二次注资中有多达800家银行参与借款.
例行每周调查结果显示,交易员预计欧洲央行本周将拿出1,250亿欧元用于七天期操作,规模小于上周的1,317亿欧元.(完)
--编译 侯向明;审校 戴素萍
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升，交易商称，跟随豆油升势。后者受美国对以大豆为原料的生物燃料的需求增加的前景提振。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨， 交易商说，因基金买盘和市场认为美国调整再生能源政策，将可能提振以 玉米为原料的乙醇需求。 指标CBOT-5月玉米期货 收升5-1/2美分，报每蒲式耳3.73-3/4美 元，此前升至2月16日来最高3.86-1/4美元。 消息人士称，美国总统特朗普计划调整美国生物燃料计划，以放松炼 油厂的监管，对乙醇和生物燃料生产提供新的支持。 在白宫声明称没有针对乙醇的行政令后，玉米市场缩减涨幅。 近月CBOT玉米期货在2月上涨7美分，或1.9%。 CME Group表示，在3月合约首个交割通知日，没有合约交割，和市场 预期一致。 今日CBOT玉米期货成交量预计为594,706口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)