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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 09:48 BJT

〔路透调查〕欧洲央行推出新一轮三年期贷款的机率在上升--交易员

路透班加罗尔6月18日电---路透调查周一显示,在欧洲央行是否会推出针对银行的新一轮廉价三年期贷款问题上,欧元货币市场交易员现在基本打成了平手.

25位受访交易员中,有13位认为欧洲央行将在未来六个月内推出第三轮三年期贷款.5月份调查中该人数为25位中的10位.

不过在4月份的调查中,受访的26位交易员中没有一个人认为央行会再度推出三年期贷款操作.

欧债危机没有任何缓和迹象,西班牙公债收益率周一触及欧元诞生以来高位,意大利公债收益率亦跳升,因希腊大选结果引发的最初热情,让位于市场对欧元区仍面临的巨大问题的悲观情绪.

欧洲央行分别在去年12月和今年2月共向货币市场注入逾1万亿欧元(1.26万亿美元),第二次注资中有多达800家银行参与借款.

例行每周调查结果显示,交易员预计欧洲央行本周将拿出1,250亿欧元用于七天期操作,规模小于上周的1,317亿欧元.(完)

--编译 侯向明;审校 戴素萍

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