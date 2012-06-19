《新兴市场重要经济事件预告》--6月19日-6月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)
6月19日(二)
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(最后一日).
印度孟买--印度央行总裁苏巴拉奥将在第104界印度商人年会的会所上演讲(1100).
拉巴特--摩洛哥央行理事会会议.
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).
布拉格--捷克央行发表最新的银行业压力测试报告.
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer举行记者会介绍2011/2012年金融稳定报告(0800).
6月20日(三)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会暨全体理事大会,不发表利率声明(至6月21日).
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.
温得和克--纳米比亚央行宣布货币政策决定.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
华沙--美国商务部长布兰森访问波兰,举行美国-波兰工商峰会.
摩纳哥--英国央行金融政策委员会成员Robert Jenkins在一个会议上发表演讲(0825).
6月21日(四)
卢森堡--欧元集团会议.
法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会暨全体理事大会,不发表利率声明(最后一日).
法兰克福--欧洲系统性风险委员会(European Systemic Risk Board)会议.
印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan将参加一个银行业促进印度出口的高级别会议(0900).
俄罗斯圣彼得堡--圣彼得堡国际经济论坛(至6月23日).
台北--台湾央行理监事会议(0900).
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
6月22日(五)
卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议.
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.
6月23日(六)
巴塞尔--印度央行总裁苏巴拉奥将参加国际清算银行(BIS)双月会议和年度大会(至6月24日).
6月25日(一)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.
罗安达--安哥拉央行货币政策委员会会议.
路易港--毛里求斯央行发表6月11日货币政策委员会会议纪录(0900).
6月26日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开利率决定会议.
瑞士日内瓦--世界贸易组织(WTO)哥伦比亚贸易政策审议机构会议(至6月28日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 洪曦;审校 郑茵
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