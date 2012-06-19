《汇市简讯》台币/美元料保持横盘整理

****澳新经济指标预测--3月1日-3月8日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% -0.5% GDP(较上年同期) +1.9% +1.8% 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.1
0005GMT * 店头美元/台币料开盘报约29.90,隔夜NDF交投于29.89-92 * 台币在当前环境下仍然是配角,焦点仍在于欧洲 * 关注明天公布的5月出口订单数据 * 本地股市预计削减昨日的强劲涨幅,因欧元区问题依旧(完) --编译 张涛;审校 孙茉莉
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% -0.5% GDP(较上年同期) +1.9% +1.8% 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.1
路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
路透2月28日 - 美国股市周二下滑，道琼工业指数结束12日连创收盘新高的态势，投资者等待美国总统特朗普的国会演说。另外，Target公布令人失望的盈利预估，拖累零售股下挫。