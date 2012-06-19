《汇市简讯》台币/美元料保持横盘整理

0005GMT * 店头美元/台币料开盘报约29.90,隔夜NDF交投于29.89-92 * 台币在当前环境下仍然是配角,焦点仍在于欧洲 * 关注明天公布的5月出口订单数据 * 本地股市预计削减昨日的强劲涨幅,因欧元区问题依旧(完) --编译 张涛;审校 孙茉莉