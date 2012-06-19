版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 08:40 BJT

〔日本经济〕放松对欧债危机的警惕为时过早--经济财政大臣古川元久

路透东京6月19日电---日本经济财政大臣古川元久周二表示:

* 放松对欧债危机的警惕为时过早

* 需密切关注风险容忍度如何影响市场动向.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐