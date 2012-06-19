《中国报摘》--其他报纸重要消息6月19日

**上海证券报**
--中国证监会日前向基金公司及托管行相关通知明确,除货币市场基金外,其余基金产品均可投资中小企业私募债,但单只基金持有单只中小企业私募债的比重不得超过基金资产净值的10%.基金专户产品投资中小企业私募债的投资策略、比例由合同当事人协商约定.
--从权威渠道获悉,保险业和证券业将实行双向开放,在产品、渠道、托管等方面基本打通.目前正在落实的项目包括:保险公司有望通过香港资产管理子公司参与RQFII业务,以及保险公司未来参与融资融券业务时或将享受"特别通道"待遇等.
--三大钢企--宝钢、鞍钢、武钢悉数下调了7月钢材出厂价.由于目前汽车、家电、机械制造等下游市场需求低迷,钢材市场已经疲软近两个月,因此降价在市场的预期之中.
--工信部装备工业司司长张相木表示,《节能与新能源汽车产业发展规划》近期将由国务院发布实施.该规划将带着一系列产业扶持政策浮出水面,其中包括新能源汽车免征车辆购置税、增值税税率降至13%等.
--联想控股有限公司称,将任命公司原常务副总裁、执行委员会成员朱立南为联想控股总裁.柳传志继续担任公司董事长,执行委员会主席.
**人民日报**
--根据国土资源部、国家发改委日前联合印发的通知,《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》即日颁布实施.新的限制、禁止用地项目目录增加了住宅项目容积率不得低于1.0(含1.0)的限定,将从操作层面进一步将别墅类房地产开发项目挡在"闸门"外.
**第一财经日报**
--为加强铁路安全管理,国务院法制办公布征求意见稿规定,铁路建设工程施工单位对工程质量负责.工程实行总承包的,总承包单位对全部建设工程质量负责.工程施工及建设物资设备采购等实行总承包的,总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的物资设备质量负责.
**21世纪经济报 道**
--环保部公布相关规划指出,为推动核能与核技术利用的技术升级和进步,进一步消除安全隐患,"十二五"(2011-2015年)期间核安全重点项目投资需求约798亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/沈燕; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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