《汇市简讯》欧元/日圆在云区转换线-基准线之间盘整

0022GMT * 继昨夜下跌之后,欧元/日圆进入盘整状态 * 西班牙疑虑在纽约时段打压欧元/日圆触及99.13 * 目前在云区转换线和基准线之间盘整 * 昨日转换线升至基准线上方,这通常是多头信号 * 转换线仍在抬高,在99.71.基准线下降,在99.22 * 在99.00下方有一些买兴,但下方有停止单 * 转换线附近有卖兴(完) --编译 张涛; 审校 张荻