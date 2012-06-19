《全球主要国家债券发行预告》--6月19日-6月26日

路透6月19日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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6/19 西班牙 20-30亿欧元 12和18个月期国库券
6/19 加拿大 74亿加元 98天期国库券
6/19 加拿大 28亿加元 168天期国库券
6/19 加拿大 28亿加元 350天期国库券
6/19 1530 美国 四周期国库券
6/19 0600 德国 15亿欧元 六个月期欧洲金融稳定机构(EFSF)债券
6/20 加拿大 33亿加元 两年期公债
6/20 0600 德国 50亿欧元 联邦债券
6/21 0850 法国 70-85亿欧元 (票息0.75%,2014年9月25日到期的两年期BTAN债券;
6/21 0850 法国 票息2.0%,2015年7月12日到期的三年期BTAN债券;
6/21 0850 法国 票息2.25%,2016年2月25日到期的四年期BTAN债券;
6/21 0850 法国 票息1.75%,2017年2月25日到期的五年期BTAN债券)
6/21 0950 法国 10-15亿欧元 (票息1.10%的七年期OATi债券;
6/21 0950 法国 票息2.10%的10年期OATi债券;
6/21 0950 法国 票息1.85%的15年期OATi债券)
6/21 西班牙 10-20亿欧元 (票息3.40%,2014年4月30日到期的公债;
6/21 西班牙 票息4.00%,2015年7月30日到期的公债;
6/21 西班牙 票息5.50%,2017年7月30日到期的公债)
6/21 英国 32.5亿英镑 票息1.75%,2022年9月7日到期的公债
6/21 1700 美国 30年期通膨保值债券(TIPS)
6/21 0120 日本 三个月期贴现国库券
6/21 0130 日本 流动性供给标售
6/22 英国 标售国库券
6/25 0600 德国 30亿欧元 12个月期Bubill债券
6/25 1250 法国 BTF债券
6/25 1530 美国 13周和26周期国库券
6/26 西班牙 三个月和六个月期国库券
6/26 英国 票息0.125%,2029年到期的通膨保值公债
6/26 0130 日本 两年期公债
6/26 意大利 标售零息/BTPei债券
6/26 1530 美国 四周期和52周期国库券
6/26 1700 美国 两年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪