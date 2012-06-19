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市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 08:52 BJT

《汇市简讯》印度卢比前景黯淡,惠誉将印度展望下修为负面

0037GMT * 若有效突破56,美元/印度卢比可能涨至56.52的纪录新高 * 财政问题,评级下调,可能打压卢比人气 * 惠誉将印度展望从稳定下修为负面 * 惠誉称经济成长前景恶化,急需结构性改革 * 美元/卢比昨日收于55.94,交投区间是55.28-56.04 * 卢比NDF隔夜交投于56.05-56.40,纽约收报56.27-56.32.(完) --编译 张涛;审校 王冠中

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