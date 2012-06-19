《中国债券市场每日交易备忘》--6月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部600亿元人民币三个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标 国家开发银行至多50亿元一年期增发债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值2.70% 国开行至多60亿元三年期增发债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值3.41% 国开行至多60亿元五年期增发债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值3.78% 国开行至多60亿元七年期增发债9:30-11:10招标,中标收益率预测均值4.02% 国开行至多70亿元10年期增发债9:30-11:10招标,中标收益率预测均值4.13% 农业发展银行至多200亿元10年期固息债14:30-15:30招标,利率预测均值3.97% 中信银行( 601998.SS )200亿元10/15年固息次级债簿记建档(主体评级AAA),中信证券和中金公司主承 中粮集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和交行主承 中国铝业公司60亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),中行和民生银行主承 华电国际( 1071.HK )( 600027.SS )35亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),农行和工商主承 江苏奕淳集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),华夏银行主承 四川交投集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中信银行主承 长江三峡集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承 大众交通( 600611.SS )( 900903.SS )15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),交通银行主承 中粮屯河( 600737.SS )5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 新海宜( 002089.SZ )0.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),建设银行主承 鞍钢股份( 000898.SZ )( 0347.HK )30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承 广州港集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中信银行主承 上海均瑶集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 重庆新华书店集团公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 北京粮食集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),北京银行和浙商银行主承 中国轻工集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承 重庆对外经贸集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承 华能集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承 中船工业集团60亿元10年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),光大银行和中信证券主承 福州市水务投资发展公司3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承 广汇汽车服务10亿元五年期投资人选择权(3+2)中票簿记建档(主体评级AA),招行和中信银行主承 东营中小企业2.1亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),国开行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 铁岭公共资产投资公司12亿元六年期固息债1280162,票面利率7.34% 常州武进城投14亿元六年期固息债1280169,票面利率6.22% 江苏国信资产管理公司20亿元五年期固息债1280170,票面利率4.60% 绍兴城北新城建设10亿元六年期固息债1280173,票面利率6.21% 铁道部200亿元10年期固息债1280175,票面利率4.30% 广西交通投资集团15亿元五年期中票1282199,票面利率4.88% 南山集团6亿元五年期中票1282200,票面利率5.25% 武汉经济发展投资集团3.5亿元五年期中票1282201,票面利率5.25% 乌鲁木齐成长型中小企业1.7亿元三年期集合票据1283015,票面利率6.66% 星期六( 002291.SZ )1.8亿元一年期短融041260029,票面利率6.40% 内蒙古蒙西水泥股份公司4亿元一年期短融041253030,票面利率4.65% ============================================================================== 三、缴款: 财政部206亿元三年期固息地方债129101,票面利率2.76% 四川成渝高速( 0107.HK )( 601107.SS )2亿元五年期中票 中国电力投资集团60亿元九个月超短融 ============================================================================== 四、还本付息: 国电集团15亿元15年期固息债078024付息,票面利率4.83% 天津保税区投资公司12亿元10年期固息债078025付息,票面利率4.70% 国家电网35亿元15年期固息债7100付息,票面利率4.86% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --上海证券报周二报导称,经中国保监会和证监会近期会商,今后保险业和证券业将实行 双向开放,在产品、渠道、托管等方面基本打通.其中一项就是国内保险公司有望通过香港 资产管理子公司参与人民币合格境外投资者(RQFII)业务.[ID:nSB1617716] --中国证监会日前向基金公司及托管行相关通知明确,除货币市场基金外,其余基金产品均 可投资中小企业私募债,但单只基金持有单只中小企业私募债的比重不得超过基金资产净值 的10%.基金专户产品投资中小企业私募债的投资策略、比例由合同当事人协商约定. --6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 刘昕/曹巍浩; 审校 李宏薇/冉莹