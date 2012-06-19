《中国债券市场每日交易备忘》--6月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部600亿元人民币三个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标
国家开发银行至多50亿元一年期增发债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值2.70%
国开行至多60亿元三年期增发债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值3.41%
国开行至多60亿元五年期增发债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值3.78%
国开行至多60亿元七年期增发债9:30-11:10招标,中标收益率预测均值4.02%
国开行至多70亿元10年期增发债9:30-11:10招标,中标收益率预测均值4.13%
农业发展银行至多200亿元10年期固息债14:30-15:30招标,利率预测均值3.97%
中信银行(601998.SS)200亿元10/15年固息次级债簿记建档(主体评级AAA),中信证券和中金公司主承
中粮集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和交行主承
中国铝业公司60亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),中行和民生银行主承
华电国际(1071.HK)(600027.SS)35亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),农行和工商主承
江苏奕淳集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),华夏银行主承
四川交投集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中信银行主承
长江三峡集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承
大众交通(600611.SS)(900903.SS)15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),交通银行主承
中粮屯河(600737.SS)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承
新海宜(002089.SZ)0.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),建设银行主承
鞍钢股份(000898.SZ)(0347.HK)30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承
广州港集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中信银行主承
上海均瑶集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
重庆新华书店集团公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
北京粮食集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),北京银行和浙商银行主承
中国轻工集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承
重庆对外经贸集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承
华能集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承
中船工业集团60亿元10年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),光大银行和中信证券主承
福州市水务投资发展公司3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承
广汇汽车服务10亿元五年期投资人选择权(3+2)中票簿记建档(主体评级AA),招行和中信银行主承
东营中小企业2.1亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),国开行主承
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二、新债上市:
铁岭公共资产投资公司12亿元六年期固息债1280162,票面利率7.34%
常州武进城投14亿元六年期固息债1280169,票面利率6.22%
江苏国信资产管理公司20亿元五年期固息债1280170,票面利率4.60%
绍兴城北新城建设10亿元六年期固息债1280173,票面利率6.21%
铁道部200亿元10年期固息债1280175,票面利率4.30%
广西交通投资集团15亿元五年期中票1282199,票面利率4.88%
南山集团6亿元五年期中票1282200,票面利率5.25%
武汉经济发展投资集团3.5亿元五年期中票1282201,票面利率5.25%
乌鲁木齐成长型中小企业1.7亿元三年期集合票据1283015,票面利率6.66%
星期六(002291.SZ)1.8亿元一年期短融041260029,票面利率6.40%
内蒙古蒙西水泥股份公司4亿元一年期短融041253030,票面利率4.65%
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三、缴款:
财政部206亿元三年期固息地方债129101,票面利率2.76%
四川成渝高速(0107.HK)(601107.SS)2亿元五年期中票
中国电力投资集团60亿元九个月超短融
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四、还本付息:
国电集团15亿元15年期固息债078024付息,票面利率4.83%
天津保税区投资公司12亿元10年期固息债078025付息,票面利率4.70%
国家电网35亿元15年期固息债7100付息,票面利率4.86%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--上海证券报周二报导称,经中国保监会和证监会近期会商,今后保险业和证券业将实行
双向开放,在产品、渠道、托管等方面基本打通.其中一项就是国内保险公司有望通过香港
资产管理子公司参与人民币合格境外投资者(RQFII)业务.[ID:nSB1617716]
--中国证监会日前向基金公司及托管行相关通知明确,除货币市场基金外,其余基金产品均
可投资中小企业私募债,但单只基金持有单只中小企业私募债的比重不得超过基金资产净值
的10%.基金专户产品投资中小企业私募债的投资策略、比例由合同当事人协商约定.
--6/29公布1-5月规模以上工业企业利润
==============================================================================(完)
--整理 刘昕/曹巍浩; 审校 李宏薇/冉莹