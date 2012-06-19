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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 09:23 BJT

〔中国公开市场〕今日将进行200亿元正回购操作,期限28天--业内人士

路透上海6月19日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行200亿元人民币正回购操作,期限28天.

周一公开市场一级交易商仅申报了28天和91天期正回购需求,央票继续缺席.

央行上周公开市场共净投放360亿元.央票继续停发,仍仅进行了正回购操作,但中标利率双双下调.其中周二进行的300亿元28天期正回购,中标利率下跌5个基点(bp)至2.75%;周四进行的150亿元91天正回购,中标利率下跌9bp至3.05%.[ID:nSB1609530](完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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