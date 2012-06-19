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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 09:34 BJT

〔G20会议〕中国将向IMF出资430亿美元以扩充其火力--G20官员

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月18日电---20国集团(G20)一名官员周一表示,中国将向国际货币基金组织(IMF)出资430亿美元,以扩充其应对危机的实力.

俄罗斯此前亦表态,将出资100亿美元.墨西哥等国家则尚未确认具体数额.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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