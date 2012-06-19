〔美国企业〕英特尔将以3.75亿美元从InterDigital购得无线技术专利

路透纽约6月18日电---InterDigital(IDCC.O)周一表示,同意以3.75亿美元向英特尔(INTC.O)出售约1,700项无线技术专利.InterDigital股价因此大涨27%.

英特尔正努力将其芯片业务从电脑扩张至移动设备,而InterDigital寻找对无线专利感兴趣的买家已有约一年的时间.

InterDigital的投资者周一对这笔交易感到满意.1月时该公司曾表示,未能找到收购公司的买家,但将继续寻找对其专利感兴趣的买主.由此,部分人曾对InterDigital完成专利权出售的能力表示怀疑.

"这起交易将会减少那些影响这档个股的怀疑情绪.市场曾担心InterDigital无法达成此一里程碑."M Partners分析师Ron Shuttleworth表示.

不过,Bernstein分析师Stacy Rasgon表示,英特尔同意支付每项专利22万美元的价格,看似要比之前公布的专利协议要低许多.

相比之下,Rasgon称去年北电网络的45亿美元专利资产出售案中,合每笔专利75万美元.谷歌(GOOG.O)近期收购摩托罗拉移动也支付了125亿美元,在假定手机硬件业务估值为零的前提下,每项专利价值超过73.5万美元.

Rasgon表示,此次交易料与英特尔的移动设备策略相辅相成.

"尽管我们认为从Interdigital收购的新专利将进一步强化(英特尔的)实力,不过英特尔的无线策略并不会因此收购而有任何改变."Rasgon在一份研究报告中称.

两家企业预计交易将在第三季度完成.

Interdigital在Nasdaq大涨27.10%,报29.08美元.英特尔股价则收高0.29%,报27.42美元.(完)