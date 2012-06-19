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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 10:52 BJT

〔新债招标〕国开行一年增发债未招满,三及五年收益率符预期--业内人士

路透北京6月19日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一年期固息债未招满,实际投标额26.4亿元人民币,而计划发行额为不超50亿元;中标收益率2.8950%,远高于2.65%-2.75%的预测区间.

同时招标的三和五年固息增发债,中标收益率则分别为3.4131%和3.7732%,完全符合市场预测均值,投标倍数分别为2.43倍和2.16倍.

稍后北京时间11:10,七年和10年债增发招标将结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为4.02%和4.13%.

本次招标为国开行今年第18期至22期金融债的第四次增发债.具体条款如下:

第18-22期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 一年期不超50亿元,三、五、七年各不超60亿元,10年不超70亿元

票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%

招标时间 6月19日9:30-10:30(一、三、五年期)

6月19日9:30-11:10(七、10年期)

招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式),七年期多种价格(美国式)

缴款日 6月25日

起息日 4月23日

分销期 6月20日-25日

上市日 一年期为6月27日;三至10年期为6月29日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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