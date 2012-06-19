〔新债招标〕国开行一年增发债未招满,三及五年收益率符预期--业内人士

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透北京6月19日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一年期固息债未招满,实际投标额26.4亿元人民币,而计划发行额为不超50亿元;中标收益率2.8950%,远高于2.65%-2.75%的预测区间.
同时招标的三和五年固息增发债,中标收益率则分别为3.4131%和3.7732%,完全符合市场预测均值,投标倍数分别为2.43倍和2.16倍.
稍后北京时间11:10,七年和10年债增发招标将结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为4.02%和4.13%.
本次招标为国开行今年第18期至22期金融债的第四次增发债.具体条款如下:
第18-22期增发债
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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 一年期不超50亿元,三、五、七年各不超60亿元,10年不超70亿元
票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%
招标时间 6月19日9:30-10:30(一、三、五年期)
6月19日9:30-11:10(七、10年期)
招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式),七年期多种价格(美国式)
缴款日 6月25日
起息日 4月23日
分销期 6月20日-25日
上市日 一年期为6月27日;三至10年期为6月29日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升，交易商称，跟随豆油升势。后者受美国对以大豆为原料的生物燃料的需求增加的前景提振。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨， 交易商说，因基金买盘和市场认为美国调整再生能源政策，将可能提振以 玉米为原料的乙醇需求。 指标CBOT-5月玉米期货 收升5-1/2美分，报每蒲式耳3.73-3/4美 元，此前升至2月16日来最高3.86-1/4美元。 消息人士称，美国总统特朗普计划调整美国生物燃料计划，以放松炼 油厂的监管，对乙醇和生物燃料生产提供新的支持。 在白宫声明称没有针对乙醇的行政令后，玉米市场缩减涨幅。 近月CBOT玉米期货在2月上涨7美分，或1.9%。 CME Group表示，在3月合约首个交割通知日，没有合约交割，和市场 预期一致。 今日CBOT玉米期货成交量预计为594,706口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)