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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 09:52 BJT

〔中国金融〕5月新增外汇占款234亿元,财政存款增2,652亿元--央行

路透上海6月19日电---中国人民银行最新数据显示,今年5月金融机构外汇占款余额为25.61万亿元人民币;据此计算,当月外汇占款新增234.31亿元.

央行同时公布的数据显示,5月末财政性存款余额为3.388万亿元,当月增加2,651.76亿元,表明相近数量的流动性被从商业银行体系中抽离.

根据上述两个数据变动,可以简单推算出,在5月份市场因此减少的流动性逾2,400亿元.

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:

2012年5月 4月 3月 2月 1月

财政性存款(亿元) 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503

外汇占款(亿元) 234 -606 1,246 251 1,409

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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