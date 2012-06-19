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市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 09:54 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆处于关键点,倾向于上行?

0135GMT * 英镑/日圆目前缺乏方向,投机客无法确定建立空仓还是多仓 * 略微偏向上档,云区转换线提供支撑,快速上升 * 转换线今日在123.25 * 200日均线在124.02,基准线趋于向下,目前在123.76 * 200日均线和基准线是关键点,目前料决定市场走势 * 若向上突破125.00,将确认上行走势,关注其上方的停止单(完) --编译 张涛; 审校 吴云凌

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