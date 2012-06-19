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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 10:21 BJT

〔G20会议〕G20对中国汇率举动表示欢迎,寻求更大汇率弹性--公报草稿

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月18日电---20国集团(G20)公报草稿显示,G20对中国承诺继续改革汇率机制,提高汇率政策透明度表示欢迎.

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