《汇市简讯》新西兰元/日圆仍围绕200日均线浮动

0140GMT * 新西兰元/日圆仍围绕200日均线波动,切入位在62.62,但上行趋势未改 * 快速上升的云区转换线构成支撑,目前切入位在61.58 * 云区快速下降,进入云区只是时间问题 * 云区今日在63.87-65.35,将在7月18日前降至60.30-62.93 (完) --编译 张涛; 审校 吴云凌