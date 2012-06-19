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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 10:23 BJT

〔G20会议〕G20重申将在10月IMF/世行会议实施IMF配额改革--公报草案

路透墨西歌6月18日电---20国集团(G20)公报草案:

* G20重申将会在10月IMF/世行会议上全面实施IMF配额改革--G20

* G20重申IMF配额应更好的反映出新兴市场和发展中国家的影响力

* G20承诺在2013年1月前将完成IMF配额计算方式的检视 (完)

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