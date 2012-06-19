背景资料：微软Surface与iPad大比拼

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山6月18日电---微软(MSFT.O)周一发布平板电脑Surface，旨在与市场主导者苹果(AAPL.O)iPad竞争。
Surface将推出两个版本，一款运行Windows RT系统，芯片设计与市面上多数平板电脑相同，另一款高端版将运行Windows 8 Pro系统。
以下是Surface与iPad的比较：
* 厚度：RT Surface为9.3毫米，iPad为9.4毫米。
* 重量：前者约为1.5磅，iPad的WiFi版和4G LTE版分别为1.44磅和1.46磅。
* 屏幕：前者是10.6英寸屏，屏幕长宽比为特有的16:9，后者是9.7英寸屏。
* 存储：RT Surface配有32GB或64GB存储空间，iPad则有16GB、32GB和64GB三种选择。
* 定价：微软周一并未公布Surface价格，但表示，与现有平板电脑及英特尔“超级本”（Ultrabooks）相比，价格颇具竞争力。苹果iPad WiFi版从499美元到699美元不等，4G LTE版根据存储空间不同，从629美元到829美元不等。
* 配件：RT Surface拥有内置支架，保护外壳也可作为键盘。iPad支持第三方设计的多种保护外壳、支架和键盘，其自主研发的Smart Cover定价从39美元到69美元不等。
* 输入输出：Surface配置多个USB接口、2x2 MIMO天线、MicroSD卡槽和输出接口。iPad配置的是30-pin的转接插槽。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升，交易商称，跟随豆油升势。后者受美国对以大豆为原料的生物燃料的需求增加的前景提振。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨， 交易商说，因基金买盘和市场认为美国调整再生能源政策，将可能提振以 玉米为原料的乙醇需求。 指标CBOT-5月玉米期货 收升5-1/2美分，报每蒲式耳3.73-3/4美 元，此前升至2月16日来最高3.86-1/4美元。 消息人士称，美国总统特朗普计划调整美国生物燃料计划，以放松炼 油厂的监管，对乙醇和生物燃料生产提供新的支持。 在白宫声明称没有针对乙醇的行政令后，玉米市场缩减涨幅。 近月CBOT玉米期货在2月上涨7美分，或1.9%。 CME Group表示，在3月合约首个交割通知日，没有合约交割，和市场 预期一致。 今日CBOT玉米期货成交量预计为594,706口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)