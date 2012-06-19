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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 12:22 BJT

〔日圆汇率〕因欧债危机造成的投机行为导致日圆大幅升值--日相

路透6月19日电--日本首相野田佳彦在G20峰会上表示,欧债危机引发的投机行为导致日圆快速升值--日本政府官员

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