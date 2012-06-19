《汇市简讯》日本首相强调关切日圆快速升值,发出干预信号

0209GMT * 日本首相在G20会议上表示日圆在投机客的推动下快速升值 * 信息明确--日本将在必要时实施干预,希望G20国家理解 * 市场关注77日圆,认为这是可能引发干预的水准(完) --编译 张涛; 审校 郑茵