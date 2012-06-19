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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 11:05 BJT

〔G20会议〕各国将做好刺激经济准备,美国亦将避免财政悬崖--公报草案

路透华盛顿6月18日电---20国集团(G20)峰会公报草案称,G20将"采取必要行动"以增强全球经济增长,如果成长严重趋弱,债务负担不太重的国家则做好刺激经济的准备.

"若经济形势进一步严重恶化,那些拥有足够财政空间的国家已做好协同行动的准备,将于适当时候在自愿基础上采取财政行动,以支撑国内需求."路透周一获悉的公报草案称.

草案称,美国亦将设法避免年底减税政策到期并启动削减支出计划的"财政悬崖",因这将令国内经济面临衰退的威胁.(完)

--编译 郑茵;审校 杜明霞

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