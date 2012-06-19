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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 11:06 BJT

〔G20会议〕G20将对油价保持警惕,必要时采取更多措施--公报草案

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月18日电---根据20国集团(G20)墨西哥峰会的一份公报草案,G20国家将对油价走势保持警惕,在必要时将采取更多措施.

公报表示,这些措施将包括产油国承诺确保适当的供应,此外G20成员国称,乐见沙特(沙乌地)阿拉伯愿意在需要时启动备用产能.

近期油市跌势已减轻对高油价的担忧,但G20国家在公报中表示,仍将对石油与其他大宗商品的价格保持警惕.(完)

--编译 隋芬;审校 张涛

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