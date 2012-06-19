《汇市简讯》美元/坡元走软,因欧元涨逾1.26

0210GMT * 美元/坡元走软至1.2680,因欧元/美元涨逾1.2600 * 但总体流动性很低,在美联储会议前料进一步盘整 * 美元/坡元最新报1.2682-1.2687,目前为止交投区间为1.2581-1.2608(完) --编译 张涛; 审校 吴云凌