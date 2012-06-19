版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 10:48 BJT

〔越南经济〕2013年GDP增长率目标为6-6.5%,计划改革金融市场--政府

路透河内6月19日电---越南政府表示,其2013年经济成长率目标为6-6.5%,今年可能成长5.5-6.0%.

政府周一晚间在官网上公布的声明稿中并称,计划重整其金融市场,整顿国营企业及投资.

其未提供进一步的细节.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐