沙特国王任命萨勒曼为新王储

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
(本文由路透中文网编译提供)
路透利雅得6月18日电---沙特阿拉伯国王阿卜杜拉任命国防大臣萨勒曼为沙特王储，在该国面临重重挑战之际，选择保持稳定并继续推进谨慎的改革。
现年76岁的萨勒曼以务实享誉沙特，他可能很快从阿卜杜拉国王手中接过大量的日常事务。
自沙特缔造者阿卜杜勒阿齐兹·沙特（Abdulaziz Ibn Saud）去世以来，一直是在其子之间挑选王位继承人。在两位兄长相继过世后，萨勒曼成了阿卜杜拉的第三个继承人。苏尔坦（Sultan）王储于去年10月去世，王储兼内政大臣的纳伊夫（Nayef）本周六因病去世。
沙特国王很快就任命新王储，对外界而言并不足为奇。分析人士早就表示，他们预计萨勒曼会继续推进渐进式的社会和经济改革，并延续该国的石油定价政策。
但沙特的今后走向却是个未知数。作为王储和未来的国王，在中东地区空前动荡时期，萨勒曼将不得应对从基地组织的安全威胁到失业问题等一系列挑战。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：程芳
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升，交易商称，跟随豆油升势。后者受美国对以大豆为原料的生物燃料的需求增加的前景提振。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨， 交易商说，因基金买盘和市场认为美国调整再生能源政策，将可能提振以 玉米为原料的乙醇需求。 指标CBOT-5月玉米期货 收升5-1/2美分，报每蒲式耳3.73-3/4美 元，此前升至2月16日来最高3.86-1/4美元。 消息人士称，美国总统特朗普计划调整美国生物燃料计划，以放松炼 油厂的监管，对乙醇和生物燃料生产提供新的支持。 在白宫声明称没有针对乙醇的行政令后，玉米市场缩减涨幅。 近月CBOT玉米期货在2月上涨7美分，或1.9%。 CME Group表示，在3月合约首个交割通知日，没有合约交割，和市场 预期一致。 今日CBOT玉米期货成交量预计为594,706口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)