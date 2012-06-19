〔中国债市〕国库现金定存利率偏低,存贷比压力减轻且央行仍大量扶助(更新版)

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
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* 三个月国库现金定存利率3.23%,低于市场预期
* 出于调整经营指标的需要,机构有参与的热情
* 年内存贷比压力有所减轻,央行非接续性提供大量普通存款
路透北京6月19日电---中国周二招标的三个月期国库现金定存中标利率3.23%,低于多数市场人士预期.市场人士指出,此次招标并非接续先前到期的操作,年内信贷需求不足致银行存贷比压力有所减轻,但央行仍提供大量一般性存款给机构,招标结果得以走低.
市场人士表示,年中临近,出于调整经营指标的需要,机构还是有参与国库现金招标的热情,因此今日结果偏低让人略感意外.
财政部公告显示,稍早进行的国库现金定期存款招标为今年第六期,中标利率3.23%,总量为600亿元人民币,起息日为6月19日,到期日为9月18日.
"(3.23%的中标利率)还行,算上准备金(资金成本)也就3.9%左右,略有点意外."华北地区一银行交易员称.
北京一国有银行交易员亦表示,在半年末经营指标调整的关键时点,3.23%的招标结果确有显低,或显示因当前信贷需求不足,机构存贷比压力较之前有所减轻.
华东一银行交易员进一步分析指出,一方面,存贷比压力较先前确有减轻;另一方面,央行今年明显加大了利用财政资金助力资金面宽松的力度,操作量较去年常规300亿元的量翻倍,由此推低了中标利率.
他并指出,定存中标利率常规会落于同期shiborSHIBOR加点水平,然今日中标利率明显低于三个月期shibor,反倒是接近了一个月期水平.
今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:
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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%
二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%
三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%
四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%
五期 600 九个月 5月29日 2013年2月26日 4.22%
六期 600 三个月 6月19日 9月18日 3.23%
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3,200
财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
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