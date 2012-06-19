《汇市简讯》澳元仍称不上是避险货币

0218GMT * 澳元无疑有受欢迎的诸多理由,包括其相对良好的利差与AAA评级,但称之为避险货币仍勉为其难.昨日市场再度谈论澳元的避险地位,但避险货币不应与日本以外亚太股市如此密切相关.但澳元与这些股市却存在密切关联.澳元要想真正成为"避险货币",亚洲必须摆脱欧洲危机和美国复苏缓慢的影响,但目前这种可能性很小.(完) --编译 张涛; 审校 张荻