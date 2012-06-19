《萨默斯专栏》欧洲必须以长远眼光解决问题

(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任,现任教于哈佛大学.以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Lawrence Summers 编译 程琳

路透麻萨诸塞州剑桥6月18日电---在20国集团(G20)领导人准备结束今天的会议之际,传出尚不到一天的好消息又一次匆匆消散在市场上空.就像欧洲计划支持西班牙银行带给市场的涨势和兴奋仅维持数小时一样,希腊议会选举已经是我们所能期待的最理想结果,带给市场的支撑却还不到一天.没有比这更明显的证据了,目前采取的策略--口口声声誓言欧洲体系将保持完整、每次危机爆发时,只以最低限度加以解决、以及每遇紧急关头就誓言建立长期稳健的体系--这套策略已经走投无路了.

G20也不太可能改变什么,至少无法立竿见影.那些陷入困境的欧洲经济体及抱持同情态度的人士,将要求加强侧重经济成长、降低政府债务利率、以及进行更多资金转移.德国将会表现出认同有关改革的目标,但也将坚持财政一体化必须伴随着政治一体化,强调不可能没有控制使用额度就滥发信用卡.世界其他国家将对欧洲不能解决这一团乱麻表达不满,并要求欧洲做出更多努力.外交能力大过经济见识或胆识的官员将编出这样一份公报--礼貌地表示对既有措施表达某种程度的满意,承认还需要实施更多举措,期待继续合作与对话.唯一的好处是,外界期望本来就很低,所以这样的公报也不太可能让市场十分失望.

不幸的一点事实是,欧洲债务国及债权国的主要观点都有道理.债务国认为,撙节和内部贬值从来就不是成功的经济成长策略,在主要贸易伙伴都经济迟滞时肯定就更不是了,这种看法没错.支持这种看法的反面例证,也就是财政整顿优先于经济成长的例子,有些是经济与先前相比变得迟滞(爱尔兰和波罗的海地区),其他则是出口需求激增、竞争力上升和低借款成本带来旺盛需求(很多欧元区国家早年的情况)的情况.他们声称,如果利率被迫多年远高于经济增长率,即便先前健康的经济体也会很快变得奄奄一息,南欧各国就是这个情况,这点也说得没错.历史经验清楚表明,结构性改革总是困难重重,且进展缓慢,但当经济持续萎缩,而且没有任何一个行业能吸收那些被改革淘汰下来的人力时,更是难上加难.

而那些坚持需要政治一体化搭配财政一体化的人,也是对的.要有一个稳健的体系,就必须要让财力雄厚且与债务有关(不论是扮演借款方或担保方)的要角参与,能够控制借款决定.我借你还的体系只会带来无以为继的挥霍无度.这就是为何当下这么多关于欧元区共同债券和泛欧存款保险的讨论会与加深政治一体化挂钩.但是,加深一体化的背后存在两个问题.第一个是真正掌握控制权的是谁.如果真的是在欧元区基础上做决定,那么必须负起责任的政策是否具有半数以上、甚至只是多数国家的支持,还很难说,特别是在法国大选之后更是如此.如果认为欧元区的未来前途将采用欧洲央行模式决定--打着欧洲的招牌,执行日耳曼人追求的政策--这会不会或应不应该获得整个欧洲大陆接受,也充满了不确定.

第二个问题在于可能涉及的相关资金转移规模:比较一下好了,在美国储贷危机期间,美国西南部得到的来自国内其它地区的资金转移,至少相当于该地区GDP的20%.欧洲真有这样的意愿要承诺这种规模的资金转移吗?或许所有这些都能解决,但肯定不会很快.

也不是所有问题都能迎刃而解.要全部偿还当前这些主权债务契约、所有国家取得可持久的经济成长、所有欧元区现有成员国继续留在区内,这些并不确定必然可行.民间部门通过自身行动清楚表明,它已经认知到丑陋的事实.官方制订计划时也该认识到这点.在欧洲以外的地区,即便领导人抱有最好的希望,也需要为最坏的结果做打算,确保各自经济体有足够的流动性和需求,以应对欧洲局势迅速恶化的可能.强化国际货币基金组织(IMF)防御力量是迈向正确方向的开始,但也必须考量到国家政策、贸易金融和社会安全网.

但是,如果欧元区瓦解,这将是足以影响四分之一个世纪的经济灾难,这种可能性必定会让墨西哥峰会的所有首脑集中关注,但对改革的关注比不上对短期行动的关注.需要公开宣示的东西并不多.但这些局外人必须让欧洲相关各方接受一件事,当牵连的利益关系变大时,游戏规则就不同了.

如果欧元区不复存在,欧洲央行的信誉也就无从谈起.在雷曼倒闭之前的24小时,树立正确先例的意义,似乎比在雷曼倒闭后24小时看来更重大.现在应该大幅降低官方债权人对欧洲国家收取的利率,以展现愿意降低官方债务偿还顺位--这不是为了让民间债权人享有优先待遇,而是为了提供维系体系的机会--,同时也让欧洲采取扩张性货币政策,防止通缩并鼓励经济增长,创造就业并减少债务负担的前景.只有保存这个体系,才能讨论它的未来.(完)