〔中国公开市场〕28天正回购缩量利率止跌企稳,半年末临近央行重在维稳(更新版)

(新增评论及央行公告)

* 半年末考核时点临近,28天正回购操作减量

* 为稳定流动性,料本周维持净投放概率大

* 资金成本走高,正回购利率止跌持稳

路透上海6月19日电---在半年末考核时点临近之际,中国央行公开市场28天正回购减量操作,显示出其维稳流动性意图;而鉴于整体资金市场利率处于上行区间内,中标利率则止跌企稳.

市场人士指出,随月末考核时点渐行渐近,整体资金面已"稳中趋紧".为维持流动性及资金利率稳定,预计本周公开市场仍将保持净投放;而今日进行的600亿元人民币国库现金定存亦将助力月底前资金面稳定.

"今天正回购回笼的力度不大.毕竟到了月底了,存量资金本来就少了,不太可能再通过公开市场抽走资金,估计(央行)周四看看资金面松紧情况,少量正回购,或者甚至不进行正回购."上海一券商交易员称.

不过她同时指出,虽然流动性日渐紧张,但从今日公开市场操作看,央行似乎也并没有放松的迹象,仍然维持此前的"紧平衡"态度.

央行公告显示,今日招标的200亿元28天期正回购,中标利率持平于2.75%.而在央行三年半来首度降息之后,上周进行的300亿元28天期正回购中标利率则应声下跌5个基点(bp)至2.75%.

北京一券商交易员则表示,今年以来国库现金定存操作力度明显加大,今日进行的三个月期国库现金定存操作量高于预期,体现了财政资金补给市场的意味,也为6月末资金的潜在"紧绷"做准备.

中国周二招标的三个月期国库现金定存中标利率3.23%,低于多数市场人士预期.市场人士指出,此次招标并非接续先前到期的操作,年内信贷需求不足致银行存贷比压力有所减轻,但央行仍提供大量一般性存款给机构,招标结果得以走低.[ID:nSB1618390]

**正回购利率止跌企稳**

针对此前市场预期正回购利率或将再降,但本次却走平的原因,分析人士指出,主要原因是整体资金利率已经上行,限制了正回购利率续跌空间,但跟随资金利率"水涨船高"的可能性也很小.

"资金利率已经涨了,正回购利率就不可能再低了,但是也不太可能跟着(资金利率)上涨.如果资金紧张了,央行可以放逆回购调节嘛."北京一银行交易员称.

他指出,虽然目前资金成本稳中上行,但如果下周出现流动性骤紧,利率飙升的情况,从过往先例看,不排除央行将使用逆回购等方式"接济"市场度过半年关口.

在三年半来首次降息后,央行上周公开市场连续第二周净投放,金额为360亿元.当周央票继续停发,仍仅进行了正回购操作,但中标利率双双下调.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,正回购成为操作主角,偶尔也进行逆回购.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 200

(周四) 待定

央票到期 --

正回购到期 800 (完)

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