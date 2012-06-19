《汇市简讯》欧元/美元在1.2610上方的少量停止单被触发

0319GMT * 欧元/美元涨至1.2613,触发了在1.2610上方的少量停止单 * 有传言称,在1.2650下方有大量卖单 * 欧洲开盘后,西班牙公债收益率将是关注焦点(完) --编译 张涛; 审校 隋芬