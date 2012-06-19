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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 11:41 BJT

〔全球经济〕中国证实将向国际货币基金组织(IMF)增资430亿美元--新华

路透北京6月19日电---新华社周二报导称,中国宣布将向国际货币基金组织(IMF)增资430亿美元.

报导称,中国是周一在20国集团峰会(G20)上宣布这一消息的.

稍早,20国集团一名官员周一表示,中国将向国际货币基金组织(IMF)出资430亿美元,以扩充其应对危机的实力.[ID:nSB1618040]

中国央行一位高级官员周一亦表示,中国对国际货币基金组织(IMF)的贡献将根据IMF对新资源的需求、全球经济形势及中国在IMF的投票权而定.北京要求IMF成员国继续推进2010年达成的计划,给予新兴经济体在IMF更大的投票权.[ID:nSB1617692](完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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