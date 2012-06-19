《汇市简讯》英镑/澳元趋于下跌,下档目标在1.5370

0407GMT * 自5月末以来下跌4.65%后持稳 * 日线动量指标好坏不一,澳元仍有利差优势 * 目标是200日均线及2012年涨势的50%回档位,约为1.5370 * 如果收在10日均线1.5587上方,则将削弱跌势(完) --编译 张涛; 审校 郑茵