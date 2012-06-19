〔中国汇市〕强劲中间价支持人民币早盘稍涨,但欧债疑虑致机构仍看多美元

* 人民币即期早盘稍涨,继续远低于中间价

* 看多海外美元是主流

* 但强劲中间价对人民币形成支撑

路透上海6月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘稍涨,成交区间则继续远低于中间价.央行设定的强劲中间价在给汇价带来支撑同时,亦导致盘中成交与指导价格持续严重脱节.

市场人士指出,在欧洲危机未实质解决前,多数机构仍看好美元.

北京时间11:47,人民币兑美元即期报6.3562元,上日收报6.3570元;今日中间价CNY=PBOC为6.3016元,较上日的6.3005元微跌.目前盘中最低成交在6.3581元,较中间价跌幅约0.9%,靠近1%的最新波幅下限.

"从市场成交和客盘情况来看,还是看多美元.希腊只是一个点,后面还有一连串的问题,"北京一银行交易员称.

他同时指出,从央行设定的较强人民币中间价来看,其借中间价稳定汇率的意图也较为明显.在此情况下,只能继续观望海外市场和中间价变化,跟随操作.

东京汇市欧元周二扳回部分跌幅,此前市场对西班牙银行业的忧虑,推动西班牙借贷成本激升至欧元面世来高位,致欧元难以收复失地.但欧元涨势料将受限,因稍晚西班牙将标售公债,该国借贷成本可能进一步上涨.[FRX/CN][ID:nSB1618592]

上海一银行交易员进一步解释说,境内即期市场人民币兑美元波幅放宽虽然给予市场更多的话语权,但实际上来说,央行确定的中间价仍是主导.因此在继续观望欧洲危机解决进程的同时,中间价的走势更值得关注.

离岸市场上,北京时间12:09,香港人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3620/40元,上日尾盘报6.3650元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4040/90,上日尾盘为6.4045元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>