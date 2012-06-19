版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 12:49 BJT

〔新加坡经济〕新加坡经济强劲,对全球动荡显示出韧性--穆迪

路透6月19日电---穆迪周二表示,新加坡经济强劲,对全球动荡展示出韧性.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐