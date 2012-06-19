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亚洲 | 2012年 6月 19日 星期二 12:33 BJT

〔中国货币市场〕回购利率普涨,出钱心态谨慎抵消国库现金定存利好(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京6月19日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二普涨,其中七天期利率水平跳涨近40个bp.半年末效应令大行资金融出心态谨慎,而新增外汇占款规模趋势性收缩未改,抵消国库现金定存补给市场的正面利好.

"还是半年末效应,大家有钱,特别像大行这种有钱的但都留着,应对半年末的考核,不会都出到市场上来,"上海一银行交易员指出.

上述交易员并称,预计月内资金价格持续上行是大概率事件.

中国5月外汇占款小幅增加234亿元,扭转了上月的下降态势,但净增量维持低位显示资金仍面临外流压力,加之当月财政存款继续大增,两者合计致资金面缩水逾2,400亿元,延续了上月的失血局面.[ID:nSB1618256]

财政部与央行稍早进行的600亿元三个月期国库现金定存中标利率3.23%,低于多数市场人士预期.[ID:nSB1618390]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7024 2.554 14.84 3,693.59

七天CN7DRP=CFXS 2.9661 2.5684 39.77 455.94

14天CN14DRP=CFXS 3.2891 3.092 19.71 400.66

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7007 2.5488 15.19 1,139.43

七天CHICNY7D=CFXS 2.9521 2.6207 33.14 19.00

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.4150 2.1950 122.00 438.71

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.4200 2.6950 72.50 80.22

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.3000 2.8150 48.50 2.90

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7200 2.5600 16.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.9400 2.5800 36.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.2700 3.0500 22.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.6908 2.5388 15.20

七天SHICNYSWD= 2.9242 2.5567 36.75

三个月SHICNY3MD= 4.0247 4.0343 -0.96

==============================================================================(完)

--发稿 康熙泽/冉莹; 审校 林高丽

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