〔新债招标〕中国国开行续增发"福娃债"结果多符合预期,仅一年意外流标(更新版)

(新增细节及交易员评论)

* 第四次增发"福娃债",中标收益率多符合预期

* 中长期新债结果较二级市场稍弱

* 受普涨资金利率等影响,一年增发债流标且利率偏高

路透北京6月19日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二第四次增发五期"福娃债",中标收益率多符合预期,五年期以上中长期新债结果较二级市场稍低;仅有一年期增发债意外未招满,且中标利率远超市场预期,因受普涨资金利率及投资价值偏低影响.

业内人士周二稍早透露,国开行上午增发的三、五、七和10年固息增发债,中标收益率分别为3.4131%、3.7732%、4.0155%和4.1470%,基本符合市场预测均值,投标倍数分别为2.43倍、2.16倍、2.39倍和2.34倍.

一年期固息增发债则未招满,实际投标额26.4亿元人民币,而计划发行额为不超50亿元;中标收益率2.8950%,远高于2.65%-2.75%的预测区间,直接落于国开行标书所规定的该期增发新债收益率上限.

"三年期以上的(新债招标结果)基本符合预期,"北京一国有银行交易员称,"一年期有点高,资金紧张呗!"

华南地区一券商分析师亦分析指出,当前资金拆入略显困难,回购利率普涨,一年期短债招标结果因此应声上涨.

他提供的数据显示,2002年以来,一年和三年期固息政策性金融债的期限平均利差为38个基点(bp).而今日招标的两只同期新债利差水平虽然较前期有所收窄,但仍然逾50bp.

"短债没什么价值吧!"上海一银行交易员表示.

银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二普涨,其中七天期利率水平跳涨近40个bp.半年末效应令大行资金融出心态谨慎,而新增外汇占款规模趋势性收缩未改,抵消国库现金定存补给市场的正面利好.[CN/CN]

一年期的120218券CN120218=CFXS、三年期120219CN120219=CFXS、五年期120220CN120220=CFXS、七年期120221CN120221=CFXS和10年期120222CN120222=CFXS最新加权成交收益率分别为2.7000%、3.4537%、3.7749%、4.0500%和4.1444%.

此次国开行增发"福娃债"亦为中国降息后首次增发.中国央行于6月8日起实施三年半来首次降息,人民币一年期存贷款基准利率下调各0.25个百分点.

以下为国开行四次增发五期债的中标收益率:

一年 三年 五年 七年 十年

6月19日 *2.8950% 3.4131% 3.7732% 4.0155% 4.1470%

6月5日 2.6513% 3.3512% 3.6905% 3.9490% 4.0649%

5月22日 2.8618% 3.5003% 3.8156% 4.0001% 4.1117%

5月8日 3.4236% 3.9007% 4.0981% 4.3192% 4.4327%

注:*代表一年期部分未招满,实际投标额26.4亿元人民币,而计划发行额为不超50亿元.

本次招标新债具体条款如下:

第18-22期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 一年期不超50亿元,三、五、七年各不超60亿元,10年不超70亿元

票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%

招标时间 6月19日9:30-10:30(一、三、五年期)

6月19日9:30-11:10(七、10年期)

招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式),七年期多种价格(美国式)

缴款日 6月25日

起息日 4月23日

分销期 6月20日-25日

上市日 一年期为6月27日;三至10年期为6月29日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------------(完)