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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 15:42 BJT

〔新债招标〕中国农发行10年债利率4.04%,明显超过预测均值--业内人士

路透上海6月19日电---业内人士周二透露,中国农业发展银行下午在银行间债市招标发行的至多200亿元人民币10年期固息债,中标利率4.04%,明显超过此前3.97%的预测均值.

该期债为农发行今年第10期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人可以数量招标方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为6月25日,6月20日-6月25日为分销期,6月29日上市交易.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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