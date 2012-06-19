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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 12:54 BJT

〔日本经济〕欧元区债务忧虑已对经济产生巨大影响--央行总裁白川方明

路透东京6月19日电---日本央行总裁白川方明周二表示:

* 欧元区债务忧虑透过外汇、贸易和金融体系对日本经济已经产生巨大影响.

* 与其他央行密切合作,必要时将提供流动性以保护金融体系. (完)

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