版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 13:32 BJT

〔G20会议〕澳洲总理称将推动G20避免采取新的贸易保护主义措施

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月18日电---澳洲总理吉拉德(Julia Gillard)周一表示,澳洲将推动20国集团(G20)成员国延长不采取保护主义贸易措施的承诺.

G20成员国已同意在2013年前不会采取任何贸易保护主义举措,而且部分成员国本周在墨西哥年度峰会上称,所谓的暂缓协议应该延长至2015年.

"我们一直在呼吁停止(采取贸易保护主义措施),明天我们将呼吁...该协议应该延长,"吉拉德周一晚间对记者说道.(完)

--编译 兰秀娟;审校 吴云凌

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐